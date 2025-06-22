Futbol Oynarken Yorgun Mermi Isabet Etti

Gaziantep'te halı sahada futbol oynadığı sırada başına yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesindeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç'ye yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan Osman Ç, arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Osman Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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