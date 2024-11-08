TRT Belgesel'in hazırladığı, Türklerin varoluş mücadelesinde futbolun bilinmeyen rolünü anlatan "Gol Atan Cepheye" belgesel serisi, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüne özel "Karabağ" bölümleriyle bugün TRT Belgesel ekranında izleyiciyle buluşacak .
TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Gol Atan Cepheye Karabağ" belgeseli ilk bölümüyle bugün 20.00'de TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.
Araştırmacı ve akademisyen Erdal Hoş'un anlatımıyla çekilen belgeselde, 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması, Karabağ futbol takımının bu mücadeledeki rolü ve takımın dünden bugüne uzanan hikayesi ele alınıyor.
Yapımcılığını Volkan Kara'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Adem Kara oturuyor.
Son Dakika › Güncel › Futboldan Karabağ'a Zafer Belgeseli - Son Dakika
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