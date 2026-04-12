12 Nisan 2026'da Futbol Severler İçin Yoğun Maç Programı

12 Nisan 2026 tarihinde, futbol severler için yoğun bir maç programı bulunuyor. Gün, saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de Vanspor – Manisa FK ve İtalya Serie A'da Genoa – Sassuolo maçlarıyla başlıyor. Öğleden sonra, saat 14:30'da Almanya Bundesliga 2'de üç maç ve Trendyol Süper Lig'de Konyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşması dikkat çekiyor. Ayrıca, İspanya La Liga'da Osasuna – Real Betis ve TFF liglerinde genç takımların maçları yer alıyor.

Akşam saatlerinde, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace – Newcastle, Nottingham Forest – Aston Villa ve Sunderland – Tottenham gibi önemli karşılaşmalar var. Almanya Bundesliga'da Köln – Werder Bremen ve İtalya Serie A'da Parma – Napoli maçları da takip edilecek. Geceye doğru, saat 18:30'da Chelsea – Manchester City gibi büyük bir Premier Lig maçı ve İspanya La Liga'da Athletic Bilbao – Villarreal maçı futbol severlere keyifli anlar vaat ediyor. Portekiz Liga NOS'ta Benfica – Nacional ve Estoril – Porto maçlarıyla gün sona eriyor. Bu geniş program, farklı liglerden maçlarla futbol tutkunlarını memnun edecek.