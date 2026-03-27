G7, Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü Çağrısında Bulundu

27.03.2026 19:51
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün kalıcı olarak sağlanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde dün başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Toplantıya, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katıldı.

G7 dışişleri bakanları ve Kallas toplantı kapsamında İran hakkında ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantıda Orta Doğu'daki durumun ele alındığı belirtilerek, "Çatışmanın sonuçlarının bölgesel ortaklar, siviller ve sivil altyapılar üzerindeki etkilerini azaltmanın yanı sıra insani yardım konusundaki çabaları koordine etmenin gerekli olduğunu vurguladık. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir şeyin silahlı çatışmalar sırasında sivillerin kasti olarak hedef alınmasını ve diplomatik yerleşkelere yönelik saldırılar düzenlenmesini haklı çıkarmadığı vurgulanan açıklamada, ekonomik, enerji, ticari ve gübre tedarik zincirlerini etkileyen aksaklıklar gibi farklı küresel ekonomik şokların vatandaşları doğrudan etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, toplantıda ortaklıkları çeşitlendirmenin ve söz konusu ekonomik şokların etkisini azaltmak için farklı girişimleri desteklemenin önemi üzerinde durulduğu ifade edilerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 nolu kararı doğrultusunda, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüsefer özgürlüğünü kalıcı olarak sağlamanın mutlak bir gereklilik olduğunu yeniden dile getirdik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
