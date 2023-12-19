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G7 Ülkeleri, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne füze fırlatmasını kınadı. - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne füze fırlatmasını kınadı.

G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne kıtalar arası balistik füze fırlatmasını ortak bildiriyle kınadı. Bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını sonlandırması çağrısı yapıldı.

G7 Ülkeleri, Kuzey Kore\'nin Japon Denizi\'ne füze fırlatmasını kınadı.
19.12.2023 - 20:15,  Güncelleme: 20:17
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G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasını ortak bildiriyle kınadı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Kuzey Kore'nin ICBM fırlatması şiddetle kınandı ve Pyongyang yönetimine, nükleer ve balistik füze programlarını sonlandırması, nükleer ve diğer kitle imha silahlarını terk etmesi yönündeki çağrı yinelendi.

Söz konusu eylemlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiği belirtilen bildiride, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah transferi de kınandı.

Bildiride ayrıca, nükleer ve balistik füze ya da teknolojilerin transfer edilmemesinin bölgesel ve küresel ölçekte barışın korunması için önemi vurgulanarak, tüm BM ülkeleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde davranmaya davet edildi.

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, 13 Temmuz'da da Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlatmasını kınamıştı.

Kaynak: AA
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