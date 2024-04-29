G7 Ülkeleri Sentetik Uyuşturucu Ticaretine Karşı Ortak Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

G7 Ülkeleri Sentetik Uyuşturucu Ticaretine Karşı Ortak Mücadele Edecek

G7 Ülkeleri Sentetik Uyuşturucu Ticaretine Karşı Ortak Mücadele Edecek

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, yasa dışı sentetik uyuşturucu üretimi, dağıtımı ve satışı ile bunun ticaretini yapan suç ağlarına karşı birlikte mücadele etme konusunda ortak çaba göstereceklerini teyit etti. G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiriye göre, liderler, özellikle 'fentanil' gibi bazı 'yıkıcı etkileri' olan sentetik uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticaretine karşı mücadele konusunda mutabık olduklarını belirtti. Bu ortak sorunu kolektif biçimde ele almak için birlikte çalışmak, yasa dışı sentetik uyuşturucuların üretimini ve ticaretini engellemek ayrıca uyuşturucu kaçakçılarını destekleyen yasa dışı finansman ağlarını ortadan kaldırmak konusunda uluslararası eylemleri teşvik etmeye hazır olunduğu ifade edildi.

29.04.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, özellikle yasa dışı sentetik uyuşturucu üretimi, dağıtımı ve satışı ile bunun ticaretini yapan suç ağlarına karşı birlikte mücadele etme konusunda ortak çaba göstereceklerini teyit etti.

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiriye göre, liderler, özellikle "fentanil" gibi bazı "yıkıcı etkileri" olan sentetik uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticaretine karşı mücadele konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Bildiride, bu ortak sorunu kolektif biçimde ele almak için birlikte çalışmak, yasa dışı sentetik uyuşturucuların üretimini ve de ticaretini engellemek ayrıca uyuşturucu kaçakçılarını destekleyen yasa dışı finansman ağlarını ortadan kaldırmak konusunda uluslararası eylemleri teşvik etmeye hazır olunduğu ifade edildi.

Bildiride, uyuşturucu kullanımı ve özellikle de yasa dışı üretilen ve dağıtılan sentetik uyuşturucuların olumsuz etkileri konusunda gençler ile savunmasız kişilere dair bilgilendirici faaliyetlerin, uyuşturucu konusundaki tehditlerin belirlenmesi ve bunlara hızla yanıt verilmesi gibi faaliyetlerin, madde kullanımı tedavi hizmetlerinin kapasitesinin artırılması gibi çabaların ikiye katlanacağı kaydedildi.

Bildiride, "Narkotikle mücadelede uluslararası işbirliğini daha da geliştirme niyetimizi teyit ediyoruz." ifadesi de yer aldı.

İtalyan basını, G7 liderlerinin bu bildiriyi kabul etmesinde G7 Dönem Başkanı sıfatıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncü rol oynadığını yazdı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Ülkeleri Sentetik Uyuşturucu Ticaretine Karşı Ortak Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
21:20 Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor
20:44 Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 21:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: G7 Ülkeleri Sentetik Uyuşturucu Ticaretine Karşı Ortak Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement