G7 Ülkelerinin İklim ve Enerji Toplantısı Protesto Edildi

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ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanlarının, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki toplantısı protesto edildi.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'in Torino kentinde ağırladığı G7 ülkelerinin bakanları, iklim, enerji ve çevre konularını görüşmek üzere Veneria Reale Sarayı'nda bir araya geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, konuk bakanlar onuruna verilecek akşam yemeği öncesi kentteki Castello Meydanı'na ulaşmak isteyen protestoculara, güvenlik güçleri engel oldu.

Öğrenci kolektifleri ve bazı sol grupların desteklediği 100 kişilik grubun protestosu sırasında göstericiler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı, yaralananlar oldu.

Polis, göstericileri önce kalkanlarıyla itmeye çalıştı ancak daha sonra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, ayrıca copla müdahalede bulundu.

Göstericiler de polise yumurta, sis bombası ve şişelerle karşılık verdi.

Bir grup gösterici de ellerinde Filistin bayrakları ve meşalelerle, G7 toplantısını protesto etmek üzere Torino çevre yolunda eylem yaptı.

Söz konusu toplantı sebebiyle dün de bir grup öğrencinin toplantının yapılacağı saraya doğru yürüyüşünü polis yolları kapatarak durdurdu.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin barikatı önünde G7 ülkelerinin liderlerinin fotoğraflarını ve ABD bayrağını ateşe verdi.

Diğer yandan, ev sahibi İtalyan Bakan Fratin, oturum aralarında basına yaptığı değerlendirmede, 2035'te kömürden çıkılmasına yönelik teknik bir anlaşma olduğunu, siyasi açıdan da bir anlaşma olması için çalıştıklarını ifade etti.

G7 İklim, Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı'nın yarın sonuç bildirisiyle tamamlanması bekleniyor.