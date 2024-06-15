G7 Zirvesi, İtalya'da Protesto Edildi - Son Dakika
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G7 Zirvesi, İtalya'da Protesto Edildi

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, öğrenciler ve siviller tarafından protesto edildi. Yürüyüş ve mitingde, göstericiler G7'ye ve savaşa karşı tepkilerini dile getirdi. Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da protesto etti. Zirve boyunca Puglia Bölgesi'nde çeşitli G7 karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

15.06.2024 21:19
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BORGO İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi, öğrenciler ve siviller tarafından protesto edildi.

"G7'ye Hayır" platformu tarafından, zirvenin yapıldığı tatil beldesi Borgo Egnazia yakınlarındaki Fasano beldesinde düzenlenen yürüyüş ve mitingde, G7 Zirvesi'ne tepki gösterildi.

Yüzlerce gösterici yürüyüş sırasında, "Savaşa hayır, G7'ye hayır", "Fosil yakıt kullanımına hayır", " Gazze'de soykırım dursun", "Puglia Bölgesi, savaş tartışılacak yer değil" yazılı dövizler taşıdı.

Çok sayıda Filistin bayrağı açılan G7 karşıtı yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek verdi.

Bu arada, G7 Liderler Zirvesi'nin başladığı 13 Haziran'dan bu yana Puglia Bölgesi'nde G7 karşıtı irili ufaklı başka gösteriler de yapıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Puglia, İsrail, İtalya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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