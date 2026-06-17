G7 Zirvesi'nde Ortak Bildiri Başarısı - Son Dakika
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G7 Zirvesi'nde Ortak Bildiri Başarısı

17.06.2026 16:15
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Almanya Başbakanı Merz, G7 Zirvesi'nde İran ve Ukrayna konularında ortak bildiri yayımlandığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Zirvesi'nde ortak bir bildirinin yayımlanmasının başarı olduğunu söyledi.

Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, İran ve Ukrayna konusunda ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarına işaret eden Merz, "Bu zorlu bir çalışmaydı ancak değdi. Çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez G7 zirvesinde ortak bir bildiri yayımlıyoruz ve bu dönemin büyük dış ve güvenlik meselelerine ilişkin ortak bir dil buluyoruz. Bunu gerçek bir başarı olarak görüyorum." dedi.

Bildiriyle, İran konusunda net bir mesaj verdiklerini aktaran Merz, G7 olarak herkesin Başkan Trump ile İran yönetimi arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Merz, petrol fiyatlarının düşmesinin iyi bir sinyal olduğunu belirterek, bu mutabakatın ardından müzakerelerin, özellikle de ikinci müzakere turunun yapılmasını talep etti.

Hedefte mutabık olduklarını vurgulayan Şansölye Merz, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmadan açık olması ve İran'ın kalıcı ve denetlenebilir şekilde nükleer programına son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Barışın korunmasını isteyen Merz, "Bu sadece İran için değil, özellikle Lübnan'ın güneyi için de geçerlidir." diye konuştu.

Orta Doğu'nun istikrarlı olmasına, serbest deniz yollarına ve enerji fiyatlarının istikrarına ihtiyaç duyduklarının altını çizen Merz, "Almanya yardım edecek. Barışın kalıcı olması bizim çıkarımıza." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, Alman askerlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki görevi için meclisten yetki isteyecek"

Hürmüz Boğazı'nda Almanya'nın askeri olarak görev alabileceğini yineleyen Merz, ön koşullar oluştuğunda Alman hükümetinin bununla ilgili Federal Meclisten yetki isteyeceğini söyledi.

Merz, buna ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ve bunun yeni bir şey olmadığını, çatışmalar durduğunda veya daha da iyisi ateşkes sağlandığında askeri olarak Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başbakan Merz, ancak henüz ön koşulların yerine gelmediğini, bu yüzden acele davranmaya gerek olmadığını, Federal Meclisin temmuzun birinci haftasından sonra yaz tatiline gireceğini ve hükümetin, son oturum haftasında meclisten bu konuda yetki isteyebileceğini anlattı.

Ukrayna konusunda da G7 bildirisinin net mesaj içerdiğine işaret eden Merz, tüm G7 üyelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali katkılarını artıracağını belirtti.

Şansölye, aynı zamanda tüm G7 ortaklarının Moskova'ya baskıyı da artıracağını ifade ederek, bunun transatlantik birlik ve kararlılık açısından yeni bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Merz, "Belki bu, barış müzakerelerinde bizi önemli bir adım daha ileriye götürebilir." şeklinde konuştu.

E5 ülkelerinin liderleri Berlin'de buluşacak

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu E5 formatı kapsamında bu ülkelerin liderlerini gelecek hafta Berlin'e davet ettiği bilgisini paylaşan Merz, burada G7 ve Avrupa Birliği Liderler zirvelerini değerlendireceklerini ve NATO Zirvesi'ne hazırlık yapacaklarını belirtti.

"Hammadde tedarikinde rotamız Afrika olacak"

???????Yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin potansiyeline değinen Merz, Anthropic gibi öncü girişimlerin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinin tüm ülkelerin erişimine açık olması gerektiğini vurguladı.

Merz, mevcut tablonun Avrupa için bir uyarı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, Avrupa'nın teknoloji yarışında arayı kapatması gerektiğini gösteriyor. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız." dedi.

Küresel tedarik zincirlerindeki riskleri azaltmak adına hammadde kaynaklarını çeşitlendirme kararlılığını vurgulayan Merz, "Hammadde arzında çeşitliliği artıracağız. Bu süreçte öncelikli olarak Afrika kıtasına odaklanacağım." diye konuştu.

Merz, küresel ticaret dengelerini etkileyen döviz kuru politikalarına da işaret etti.

Çin para birimi yuanın ekonomik gerçeklere kıyasla yüzde 20 ila yüzde 30 daha düşük değerlendiğini kaydeden Merz, bunun dünya liderleri arasında acilen ve detaylı şekilde tartışılması gereken kritik bir konu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel G7 Zirvesi'nde Ortak Bildiri Başarısı - Son Dakika

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