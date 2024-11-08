Gabon'da Referandum Süreci Başladı - Son Dakika
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Gabon'da Referandum Süreci Başladı

Gabon'da 16 Kasım'da yapılacak referandum için kampanya süreci başladı. Anayasa değişikliği tartışılıyor.

08.11.2024 00:16
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Gabon'da 16 Kasım'da anayasa değişikliği için düzenlenecek referandumun kampanya süreci başladı.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, yerli ve yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada 16 Kasım'da yapılacak referandum için kampanya sürecini başlattığını belirtti.

Nguema, "Gabonlular, sizi bu referanduma kitlesel olarak katılmaya davet ediyorum, çünkü tek düşmanımız çekimser kalmaktır." dedi.

Referandumda, Gabonlular, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını ve art arda en fazla iki defa aday olunabilmeyi oylayacak.

Muhalefet, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağı ve cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı gerekçesiyle anayasa değişikliğine karşı çıkıyor.

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Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'de cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Bir grup asker, 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına girerek yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Gabon, Son Dakika

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