Gada'nın Umudu: İkiz Bebekler

MUHAMMED EMİN CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail'in saldırıları nedeniyle 8 aylık hamileyken yerinden edilen ve bir okulda kalan Lübnanlı Gada Muhammed Fadıl, dünyaya getirdiği ikiz bebeklerinin yaşadıkları zor şartlara rağmen kendilerine umut ışığı olduğunu belirtti.

Lübnan'ın Sayda kentinde yerinden edilenler için barınma merkezi olan Lübnan Üniversitesi'nde kalan 36 yaşındaki 4 çocuk annesi Gada, ülkenin güneyindeki Adşit Kusayr beldesinden 8 aylık hamileyken yerinden edilmesini ve ikiz bebeklerinin doğum sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail saldırıları nedeniyle birçok yakınını kaybettiğini söyleyen Lübnanlı kadın, "Ramazan ayında sahur yaptığımız sırada İsrailliler eşimi arayıp evi hedef alacaklarını ve evi boşaltmamızı istediler. 8 aylık hamileydim, yerinden edilmenin zorluğu içinde yollarda 19 saat geçirerek buraya geldik. Kalacak yer aradık ama bulamadık." dedi.

Gada, "Yollar bombalanıyordu, korku içindeydik. Ailem, kardeşlerim ve köydeki tanıdıklarımız için endişeleniyorduk çünkü evleri bombalıyorlardı, hayatını kaybedenler oldu." diye konuştu.

Muhammed ve Mehdi isimli bebeklerin erken doğumuna ilişkin Gada, "Yaşadığım onca şeyden sonra sekizinci ayda doğum yapmak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

"Bütün gün yoldaydık, yemek ve su yoktu"

Gada, "Yolda çok fazla sıkıntı çektim, sürekli 'Kızılhaç'a haber verin galiba doğum yapacağım' diyordum. Çok fazla acı ve zorluk vardı. Buraya nasıl ulaştığımı bilmiyorum, bütün gün yoldaydık yemek ve su yoktu." ifadelerini kullandı.

Yolun yorucu olduğunu belirten Gada, "Üniversiteye ulaştığımda sadece biraz uyumak ve dinlenmek istedim. Yatak yoktu öylece yerde uyudum. Ertesi gün de doğum durumu ortaya çıktı." dedi.

Lübnanlı kadın sezaryen doğumda sıkıntılar çektiğine ve kansızlık yaşadığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Onların sesini duyup kucağıma aldığımda kalbim sanki yerinden fırlayacaktı çünkü büyük bir risk vardı. Kuvözde kalmaları gerekiyordu. Tabii burada yaşam şartları zor ama elden ne gelir ki?"

Gada, doğumdan sonra bebeklerin kuvözde kaldığını ve doktorun kendisinden sabretmesini istediğini aktararak, "Doktor sekizinci ayda doğan bebekler için yaşama şansı konusunda pek umut vermedi. İşte o an psikolojik olarak çok yoruldum." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

"Bebeklerin yataklarını, kıyafetlerini hazırlamıştım ama her şey enkaz altında kaldı"

Çocuk sahibi olma heyecanına ilişkin Gada, "Diğer çocuklarımla aralarında 17 yaş fark var, ikizlerim 17 yıl sonra dünyaya geldiler. Onları büyük bir özlemle bekliyordum, evde onlar için yataklarını, kıyafetlerini hazırlamıştım ama her şey enkaz altında kaldı. Evimi vurdular, çocuklarım ne o kıyafetleri giyebildi ne de o yatakta yatabildi." diye konuştu.

Gada, ikizi bebeklerine işaret ederek, yaşadığı duyguları şöyle ifade etti:

"Onlar sayesinde biraz güç buluyorum. Gücümü onlardan alıyorum. Yerimden edildim, evim gitti. 3 aydır onlar için hazırlık yapıyordum; kıyafetleri, yatakları, hiçbirini yanıma alamadım. Bazen yoruluyorum, zayıf düşüyorum ama sonra onlara bakıp 'Çok şükür iyiler' diyorum."

"Onları gördükçe umutlanıyorum"

Lübnanlı kadın, zor şartlar altında bebeklerinin kendisine umut ışığı olduğunu belirterek, "Onları gördükçe umutlanıyorum, gözümün önünde büyüdüklerini görmek bana umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Bir kızının İsrail'in önceki saldırılarında travma yaşadığını belirten Gada, "Kızım hala psikolojik tedavi görüyor ve çok şükür aşama kaydettik. Onun yanında durdum, çok şeye katlandım ona destek oldum. Ben onlara bu hayatta hep umut vermeliyim, onlar için güçlü olmalıyız." dedi.

Gada, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hayata karşı güveninizi kaybetmeyin, zayıflığa teslim olmayın. Başınız dik olsun. İnşallah topraklarımıza başımız dik ve zafer kazanmış olarak döneceğiz.

Çünkü biliyoruz Allah büyük. En önemlisi de çocuklarımızın önünde zayıf düşmemeliyiz, onlara psikolojik bir yıkım yaşatmamalıyız. Biz onlara örnek olmalıyız, onlara güç vermeliyiz."