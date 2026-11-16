Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimi ikinci tura kaldı, adaylar yüzde 50'yi aşamadı

Moldova Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Gagauz Özerk Yeri'nde yapılan başkanlık seçiminde, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur yapılacak.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un geçen yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle başkanlık makamının boşalmasının ardından dün erken başkanlık seçimi yapıldı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgede, seçimlere katılım oranı yüzde 37,60 oldu. Buna göre seçimler geçerli olarak kabul ediliyor.

Seçimde, bağımsız aday Moldova Parlamentosu Milletvekili Aleksandr Stoyanoglo, oyların yüzde 38,44'ünü alarak birinci sırada geldi. Parlamentodaki Sosyalistler Partisinin aday gösterdiği Fiodor Gagauz ise yüzde 24,22 oy oranıyla ikinci oldu.

Buna göre, adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Gagauz Halk Meclisi seçimleri

Başkanlık seçimi ile aynı gün, Gagauz Özerk Yeri'nin yasama organı niteliğindeki Halk Meclisi seçimleri de düzenlendi. Meclisteki 35 sandalye için birçoğu bağımsız olmak üzere yaklaşık 130 aday yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 35 tek üyeli seçim bölgesinin 22'sinde milletvekilleri belirlenemedi. Bu bölgelerin 21'inde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazken, birinde katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle seçimler geçersiz sayıldı. Buna göre, 21 seçim bölgesinde ikinci tur, bir seçim bölgesinde ise yeniden oylama yapılacak.

Bu seçimler, son kez tek üyeli seçim bölgesi sistemiyle düzenlendi. Bir sonraki seçimlerde meclis üyeleri, partilerin aldıkları oy oranına göre belirlenecek.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ve Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.