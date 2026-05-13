Galata Kulesi\'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC iş birliğinde hayata geçirilecek kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası proje kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kuleye yansıtılan görsellerle kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadele mesajı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi iş birliğinde yürütülecek 'Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi' kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Tarihi kuleye yansıtılan görsellerle kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık mesajı verildi.

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VURGUSU

Projenin; kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın önlenmesi, kültür varlıklarına yönelik suçların etkin şekilde soruşturulması ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin projede ilk mali destek sağlayan ülke ve eş uygulayıcı ortak olarak merkezi rol üstlendiği ifade edildi. Açıklamada, kültür varlığı kaçakçılığının çoğu zaman uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır aşan organize suçlarla aynı ağlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilerek, suç gelirlerinin kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı kaydedildi.

26 BİNDEN FAZLA ESER İADE EDİLDİ

Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürüttüğü 'Anadolu', 'Miras' ve 'Define' operasyonlarıyla uluslararası kaçakçılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilirken, 1980 yılından bu yana yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan 26 binden fazla kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi.