Galata Kulesi'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galata Kulesi'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu

Galata Kulesi\'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu
13.05.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC iş birliğiyle Galata Kulesi'nde kaçakçılığa karşı ışık gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC iş birliğinde hayata geçirilecek kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası proje kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kuleye yansıtılan görsellerle kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadele mesajı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi iş birliğinde yürütülecek 'Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi' kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Tarihi kuleye yansıtılan görsellerle kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık mesajı verildi.

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VURGUSU

Projenin; kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın önlenmesi, kültür varlıklarına yönelik suçların etkin şekilde soruşturulması ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin projede ilk mali destek sağlayan ülke ve eş uygulayıcı ortak olarak merkezi rol üstlendiği ifade edildi. Açıklamada, kültür varlığı kaçakçılığının çoğu zaman uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır aşan organize suçlarla aynı ağlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilerek, suç gelirlerinin kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı kaydedildi.

26 BİNDEN FAZLA ESER İADE EDİLDİ

Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürüttüğü 'Anadolu', 'Miras' ve 'Define' operasyonlarıyla uluslararası kaçakçılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilirken, 1980 yılından bu yana yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan 26 binden fazla kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:04:04. #7.12#
SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde Işık Gösterisi ile Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.