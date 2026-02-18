Galata Kulesi Ramazan İçin Yenilendi - Son Dakika
Galata Kulesi Ramazan İçin Yenilendi

Galata Kulesi Ramazan İçin Yenilendi
18.02.2026 22:00
Galata Kulesi, Ramazan'a özel ışık ve ses uygulamalarıyla manevi atmosferi yansıtacak.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başlandı.

Görselle birlikte kuleye yansıtılan "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" ve "Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı" yazıları ile İngilizce tercümeleri ilk gününde ilgi gördü.

İftar saatlerinde kule yeşil renkle aydınlanacak

Ramazanın atmosferini yansıtması için ayrıca tarihi kulenin dış aydınlatması da renkli olarak uygulanacak. Uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından görülebilecek.

Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulama sayesinde aynı zamanda işitme engelli bireylerin de ramazanın manevi atmosferini hissedebilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Galata Kulesi Ramazan İçin Yenilendi

Galata Kulesi Ramazan İçin Yenilendi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.