Galata Kulesi, "Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.
Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Galata Kulesi Yeşil Işıkla Aydınlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?