Galatasaray 25. Kez Şampiyon - Son Dakika
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Galatasaray 25. Kez Şampiyon

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Okan Buruk, mutlu olduğunu belirtti.

19.05.2025 00:14
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(İSTANBUL) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da bu formda bu kadroyla olsaydık yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri 5 yıldızı kazanmaktı. 5 yıldızı kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci kez şampiyonluğunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, kadrodaki tüm oyunculara teşekkür etti. Buruk, şöyle konuştu:

"Oyun olarak puan olarak her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok uzun bir süre emek verdik ve sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraflarımıza olan sorumluluğumuzu gerçekten çok iyi bir şekilde sonunda yerine getirdik.

"İlk iki sene lokomotif İcardi idi, bu sene lokomotif Osimhen"

Taraftarımıza da her zaman olduğu gibi bize verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezonun başından sonuna kadar hep kapalı gişe oynadık. Deplasmanlarımıza geldiler. Havaalanlarında, sokakta beklediler. Onların yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni taraftar kazanması... Kazandığımız kupaların yanında inanılmaz çok büyük taraftar kitlesi de kazandık. Bunda tabii ki oyuncularımızın çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif İcardi idi, bu sene lokomotif Osimhen.

"Hedefimiz hep Galatasaray'la şampiyon olmak"

Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirlerine sarılmaları aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan oynamayan hepsinin aynı duygu içinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi de burada gururlandırıyorlar, buraya şampiyon hoca olarak beni çıkarıyorlar. O yüzden oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Hedefimiz hep Galatasaray'la şampiyon olmak. Ama Avrupa'daki başarılar çok önemli. Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da bu formda bu kadroyla olsaydık yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri 5 yıldızı kazanmaktı. 5 yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Galatasaray 25. Kez Şampiyon - Son Dakika

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