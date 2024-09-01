Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'de 4. haftada Adana Demirspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmandan 5-1 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21: 45'te başlayan mücadeleyi Kadir Sağlam yönettti.
Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Adana demirspor oyuncusu Semir Gülerin kendi kalesine attığı, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdulkerim Bardakçı'nın attığı gollerle deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi. Adana Demirspor'un golü 79. dakikada penaltıdan Andrev Gravillon'dan geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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