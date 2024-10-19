(ANKARA) - Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.
Trendyo Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19: 00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
Konuk takım Galatasaray Mauro İcardi'nin 10. ve 52. dakikalarda, Victor Oshimen'in de 90 artı 2 de attığı gollarle Antalyaspor 'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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