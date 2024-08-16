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(ANKARA)- Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek üç puan aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, karşı karşıya geldi. Saat 21.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Galatasaray ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı golle 1 -0 öne geçti. Ev sahibi Konyaspor, 45. dakikada Oğulcan ülgün'ün golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray, 59.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci haftayı da kayıpsız kapattı.