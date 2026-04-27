Galatasaray derbide fark yarattı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Galatasaray, derbide Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Osman Şenher, Galatasaray’ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek Osimhen’in özel bir futbolcu olduğunu vurguladı. Burcu Kapu ise hakem Yasin Kol’un kararlarını eleştirirken, Talisca’nın kaçırdığı penaltının sezonun kırılma anı olduğunu söyledi. Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşacağını ifade etti.