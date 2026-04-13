Galatasaray Dünya Taraftar Sıralamasında Dördüncü, Hakem Skandalı Şampiyonada Türk Hakem Eksikliğine Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel bir araştırmaya göre Galatasaray, 58,7 milyon taraftarıyla dünya genelindeki en fazla taraftara sahip kulüpler arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu başarıya rağmen, Türk hakemlerinin Dünya Futbol Şampiyonası'nda yer almaması dikkat çekiyor.

Küresel bir araştırmaya göre, Galatasaray 58,7 milyon taraftarla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Listenin zirvesinde 88,3 milyon taraftarla Real Madrid bulunurken, onu 81,2 milyonla Barcelona takip etti. Manchester City ise 62,2 milyon taraftarla üçüncü sırada gösterildi.

Futbola olan düşkünlüğe rağmen, Dünya Futbol Şampiyonası'nda hiçbir kategoride Türk hakeminin olmaması dikkat çekti. Nüfusu 4 milyonu bulmayan Katar, Moritanya ve Libya gibi ülkelerden hakemler varken, Türkiye'den hakem bulunmaması bahis soruşturmasıyla bağlantılandırıldı. İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı, 1,5 yıldır devam eden bahis soruşturmasının futbol dışındaki spor dallarına da sıçrayacağını belirtti.

2022'den bu yana zorunlu hale getirilen 'Hakem Yemini'ne rağmen, skandallar devam ediyor. Bu durum, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve uyuşturucu operasyonları gibi konuların haber olmasına karşın, hakem eksikliğinin küçük bir haber olarak kaldığına işaret ediyor. Ağır ithamlar ve belgeler ortadayken, ilgili kişilerin sessiz kalması ve savunulmaları trajik bir tablo oluşturuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Galatasaray, Futbol, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 12:58:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.