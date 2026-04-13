Galatasaray Dünya Taraftar Sıralamasında Dördüncü, Hakem Skandalı Şampiyonada Türk Hakem Eksikliğine Yol Açtı

Küresel bir araştırmaya göre, Galatasaray 58,7 milyon taraftarla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Listenin zirvesinde 88,3 milyon taraftarla Real Madrid bulunurken, onu 81,2 milyonla Barcelona takip etti. Manchester City ise 62,2 milyon taraftarla üçüncü sırada gösterildi.

Futbola olan düşkünlüğe rağmen, Dünya Futbol Şampiyonası'nda hiçbir kategoride Türk hakeminin olmaması dikkat çekti. Nüfusu 4 milyonu bulmayan Katar, Moritanya ve Libya gibi ülkelerden hakemler varken, Türkiye'den hakem bulunmaması bahis soruşturmasıyla bağlantılandırıldı. İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı, 1,5 yıldır devam eden bahis soruşturmasının futbol dışındaki spor dallarına da sıçrayacağını belirtti.

2022'den bu yana zorunlu hale getirilen 'Hakem Yemini'ne rağmen, skandallar devam ediyor. Bu durum, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve uyuşturucu operasyonları gibi konuların haber olmasına karşın, hakem eksikliğinin küçük bir haber olarak kaldığına işaret ediyor. Ağır ithamlar ve belgeler ortadayken, ilgili kişilerin sessiz kalması ve savunulmaları trajik bir tablo oluşturuyor.