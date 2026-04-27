Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nefes kesecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 03:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu etkileyecek dev derbi bugün RAMS Park'ta oynanıyor. Karşılaşma saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca beIN Connect ve TOD platformlarından da dijital olarak izlenebilecek.

Galatasaray, son 5 resmi maçında sadece 2 galibiyet alarak form grafiğinde düşüş yaşarken, Fenerbahçe geçen hafta puan kaybederek liderin 4 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılarak farkı kapatmayı ve ikili averajı ele geçirmeyi hedefliyor.

Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle özel bir koruyucu aparatla sahada yer alacak. Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray, iç sahada son 33 lig maçında yenilmezken, Fenerbahçe deplasmanda son 10 maçın 9'unda puan aldı.

İstatistikler, ilk golü atan takımın kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Teknik direktörler Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun stratejileri maçın sonucunu belirleyecek. Muhtemel 11'lerde Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen; Fenerbahçe'de ise Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Trendyol Süper Lig, Güncel, beIN, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:25:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.