Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nefes kesecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca beIN Connect ve TOD platformlarından da dijital olarak izlenebilecek.

Galatasaray, son 5 resmi maçında sadece 2 galibiyet alarak form grafiğinde düşüş yaşarken, Fenerbahçe geçen hafta puan kaybederek liderin 4 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılarak farkı kapatmayı ve ikili averajı ele geçirmeyi hedefliyor.

Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle özel bir koruyucu aparatla sahada yer alacak. Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray, iç sahada son 33 lig maçında yenilmezken, Fenerbahçe deplasmanda son 10 maçın 9'unda puan aldı.

İstatistikler, ilk golü atan takımın kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Teknik direktörler Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun stratejileri maçın sonucunu belirleyecek. Muhtemel 11'lerde Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen; Fenerbahçe'de ise Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca yer alıyor.