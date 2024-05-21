Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Stadyum Müdürüne Darp Girişimi - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Stadyum Müdürüne Darp Girişimi

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Stadyum Müdürüne Darp Girişimi

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Olaya karışan şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

21.05.2024 10:33
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İstanbul Valiliği, Galatasaray- Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığının görüldüğü aktarıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edildiği belirtilen açıklamada, müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2 bin 318 seyircisinin tribündeki yerlerini aldığı ifade edildi.

Müsabaka esnasında 6222 sayılı yasaya uymayan toplam 35 şahsa "yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürattan işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirlerinin Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"?Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir. Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç'ye fiili müdahalede bulunulmuştur. Yaşanan olay üzerine Fenerbahçe futbol takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52'de sağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, "Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. ?Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır. Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Stadyum Müdürüne Darp Girişimi - Son Dakika

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