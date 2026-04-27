Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi, Fark 7'ye Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 74 yaparak zirvedeki farkı 7'ye çıkardı.

Maçın ardından Okan Buruk, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, tek maça odaklanmanın önemine vurgu yaparak, 'Bu hafta tek maça odaklanınca önde oynadık ve istediğimizi aldık. Ancak henüz şampiyon değiliz, önümüzde üç maç var' dedi. Buruk, oyuncularına değer verdiğini ve rotasyonları hakkaniyetli yaptığını belirtti.