Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi, Fark 7'ye Çıktı

27.04.2026 08:19
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puanını 74'e yükseltti ve liderlik farkını 7'ye çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 74 yaparak zirvedeki farkı 7'ye çıkardı.

Maçın ardından Okan Buruk, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, tek maça odaklanmanın önemine vurgu yaparak, 'Bu hafta tek maça odaklanınca önde oynadık ve istediğimizi aldık. Ancak henüz şampiyon değiliz, önümüzde üç maç var' dedi. Buruk, oyuncularına değer verdiğini ve rotasyonları hakkaniyetli yaptığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı Boyutu ağızları açık bıraktı Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
09:05
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
07:03
Trump’tan saldırı açıklaması: İran’a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi
Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi
