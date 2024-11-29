Galatasaray Hırsızlık Davası: 6 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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Galatasaray Hırsızlık Davası: 6 Sanık Beraat Etti

Galatasaray ürünlerini çalmakla suçlanan 6 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

29.11.2024 17:46
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Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalarak internet aracılığıyla sattıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanık beraat etti.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, önceki ifadelerine katıldıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerine yapılan hırsızlık suçlamalarını kabul etmediklerini belirtti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, delil yetersizliği gerekçesiyle sanıkların beraatına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, sponsor firmanın kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişilerce internet ortamında satışa sunulduğu yönünde savcılığa şikayette bulunulduğu belirtilmişti.

Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu anlatılan iddianamede, bu ürünlerin piyasada satılmadığı anlatılmıştı.

İddianamede, 13 Ocak 2022'deki sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı aktarılmıştı.

Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcularla tıraş yapmak için irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu kaydedilmişti.

Kulüpte görev yapan sanıkların bir araya gelerek futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiklerine işaret edilen iddianamede, Buğra Fatih Ünsal'a satışı yapılarak özel nitelikteki ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade edilmişti.

İddianamede, 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl üçer aydan 17 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Hırsızlık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Hırsızlık Davası: 6 Sanık Beraat Etti - Son Dakika

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