Galatasaray'ın Şampiyonluk Şansı Yazarların Görüşleriyle Masaya Yatırıldı

Göztepe galibiyetiyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Mehmet Ayan ve Banu Yelkovan, 'Bu saatten sonra Galatasaray şampiyonluğu verir mi?' sorusunu yanıtladı.

Uğur Meleke, bu sezonun daha rekabetçi olduğunu ve Galatasaray'ın şimdiden 17 puan kaybettiğini belirterek, kalan 6 haftada tüm takımların puan kaybedebileceğini söyledi. Daha net bir fikir için 26 Nisan'daki derbinin sonucunu beklemek gerektiğini vurguladı.

Güntekin Onay, Galatasaray'ın şampiyonluk hesabının net olduğunu, ancak Fenerbahçe'ye evinde yenilmemesi gerektiğini ifade etti. Beraberlik durumunda Trabzonspor'un devreye girebileceğini ve derbinin düğümü çözeceğini ekledi.

Mehmet Ayan, Galatasaray'ın genetiğinde bu saatten sonra şampiyonluk vermenin olmadığını, ancak puan kaybetmesi durumunda zorlu bir sürecin başlayabileceğini belirtti. Galatasaray'ın kaybettiğinde hesap sorma geleneğine de değindi.

Banu Yelkovan, ligin kaderini belirleyecek maçın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğunu ve Galatasaray'ın saha avantajıyla psikolojik üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. Galatasaray'ın baskıyı yönetme alışkanlığını unutmaması gerektiğini, şampiyonluğu kaybetmesi için kontrolü de kaybetmesi gerekeceğini vurguladı.