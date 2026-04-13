(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü Sane kaydederken, Kocaelispor'un golü ise Petkovic'den geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor ise gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray Kocaelispor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?