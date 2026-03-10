(İSTANBUL) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool'u Mario Lemina'nın 6'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yendi.
Galatasaray, rövanş maçına 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray, Liverpool'u Yenerek Avantaj Sağladı - Son Dakika
