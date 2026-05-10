Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

10.05.2026 01:05
Galatasaray taraftarları, Erzurum ve çevresinde takımlarının şampiyonluğunu büyük bir sevinçle kutladı.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta, Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesini coşkuyla kutladı.

Erzurum'da, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Havuzbaşı kent meydanında toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu.

Meşaleler yakılması ve havai fişek atılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Ardahan'da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar, kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı ve Kongre Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerinde bayraklarla toplanan taraftarlar, marşlar söyleyip tezahürat yaptı.

Erzincan'da Kızılay Meydanı'na toplanan sarı kırmızılı taraftarlar meşale yakarak ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı.?

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar kent merkezindeki caddelerde tur atarak büyük sevinç yaşadı.

Ağrı'da Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Tunceli'de de sarı-kırmız taraftarlar araçlarla kortej yaparak Atatürk ve Moğultay mahallelerinde tur attı.

Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Kars Kalesi eteklerinde bir araya gelen taraftarlar tezahüratlar yaparken alanda renkli görüntüler oluştu.

Taraftarlar kentte şehir turu attı.

Kaynak: AA

