Galatasaray Son 16'ya Yükseldi

26.02.2026 02:04
Galatasaray, Juventus'u 3-2 mağlup olsa da toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna adını yazdırdı.

(İSTANBUL) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla toplamda 7-5'lik skor üstünlüğünü yakalayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ancak ilk maçta elde ettiği avantaj sayesinde toplam skorda 7-5 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın normal süresini 3-0 geride kapatan temsilcimiz, uzatma dakikalarında gösterdiği reaksiyonla turu getiren golleri buldu. Ev sahibi ekibin golleri Manuel Locatelli, Federico Gatti ve Weston McKennie'den geldi.

Galatasaray ise uzatmalarda sahneye çıktı. 105. dakikada Victor Osimhen'in golüyle umutlanan sarı-kırmızılılar, 119. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle toplam skorda avantajı ele geçirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi netleşecek.

Kaynak: ANKA

01:39
01:36
01:21
00:10
23:43
23:14
