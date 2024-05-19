Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisine neden oldu ve ikili kafa kafaya geldi. Yaşananların ardından iki takım futbolcularının tamamı olaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üzerine yürüdü. İki takımın idarecilerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Güncel › Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı - Son Dakika
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