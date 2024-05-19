Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

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Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu arasında sürtüşme yaşandı. Daha sonra tüm futbolcuların karıştığı olay, iki takımın idarecilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

19.05.2024 17:46
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisine neden oldu ve ikili kafa kafaya geldi. Yaşananların ardından iki takım futbolcularının tamamı olaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üzerine yürüdü. İki takımın idarecilerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

İşte o anlar;

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ahmet Kılıç: Ali koç yine ortalığı karıştırmak için oyuncularına talimat vermiş 82 50 Yanıtla
    AyYiLdiZ kilimci: kesin u19takimini getirir simdi ???? 31 18 Galatasaray Spor kulübü: Bayan koç sadece futbolu değil ülkeyi karıştırmak istiyor 0 1
  • Ender Kervancıoğlu: Mert hakan yeni belözoğlu. irfan can eğribayat yeni volkan demirel. Tabi ucuz taklitleri bunlar. Ötekiler hiç değilse daha kaliteli futbolculardı. Bunlar kısıtlı yeteneklerinin üzerine çirkeflik ekleyerek kulüpte göze girmeye çalışıyorlar. 61 18 Yanıtla
  • Taner Koç: kaosla beslenen klüp normal 44 23 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü: Başrol mert Hakan bu adam değişmez kötü karakter 53 11 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: şikebahçe yenileceğini anladı ortalık karıştırıp gerginlik çıkarıyor. ???? 39 20 Yanıtla
  • Ali Arat: mert haksn tam bi kaliteli koc 30 13 Yanıtla
  • Mansur Mutlubaş: Aferin , aferin 26 11 Yanıtla
  • Ali Arat: fenerin ic yuzu hakan yansas 26 10 Yanıtla
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