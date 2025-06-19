Gallant: Fordo'yu Yok Etmek İçin ABD Gerekiyor - Son Dakika
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Gallant: Fordo'yu Yok Etmek İçin ABD Gerekiyor

19.06.2025 16:26
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Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant, Fordo Nükleer Tesisi'nin yalnızca ABD tarafından yok edilebileceğini belirtti.

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ni tek başına yok edemeyeceği, bunu "yalnızca ABD'nin yapabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Gallant, İngiliz-Amerikalı tarihçi ve yayıncı Niall Ferguson ile birlikte "The Free Press" internet sitesi için bir makale kaleme aldı.

"İsrail işin çoğunu yaptı. Sadece (ABD Başkanı Donald) Trump bitirebilir" başlıklı makalede, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Makalede, Fordo Nükleer Tesisi'nin İran'ın Kum kentinde dağlık bir bölgede yerin yaklaşık 90 metre altında inşa edildiğine ve yoğun hava saldırılarına dayanabilmesini sağlayan çok katmanlı betonarme ve ek yapısal savunmalarla korunduğuna dikkati çekildi.

Gallant ve Ferguson'un makalesinde, İsrail'in tek başında Fordo'yu imha etmesinin mümkün gözükmediğine işaret edildi.

Yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) bombalarını taşıyabilen tek uçağın ABD Hava Kuvvetleri'nin "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları olduğuna işaret edilen makalede, "Bunu (Fordo'nun imha edilmesi) yalnızca ABD yapabilir ve sadece Trump bu emri verebilir." ifadesi kullanıldı.

ABD basınında çıkan haberde, Trump'ın, askeri danışmanlarına "sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini" sorduğu öne sürülmüştü.

Tel Aviv basını da Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceği" teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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