Galler Bölgesel Başbakanı Güven Oylamasını Kaybetti - Son Dakika
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Galler Bölgesel Başbakanı Güven Oylamasını Kaybetti

Galler Bölgesel Başbakanı Güven Oylamasını Kaybetti

Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething, parlamentoda yapılan güven oylamasını 2 oy farkla kaybetti. Gethering'in seçim kampanyası sürecinde aldığı tartışmalı bağışla ilgili gensoru önergesi için yapılan oylamada, 27'ye karşı 29 oy alarak güven oylamasını kaybetti. Oylama, Gething'in istifası ya da görevden alınmasına yol açmayacak ancak liderin otoritesini zayıflatabilir. Gethering'in seçim kampanyasına yapılan tartışmalı bağış, Galler'de çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hüküm giymiş bir kişinin yaptığı 200 bin sterlinlik bağışın ülke gündemine gelmesiyle tartışma konusu olmuştu. Gethering, bağışların parti protokollerine uygun yapıldığını belirterek, iade etme çağrılarını reddetmişti.

05.06.2024 20:49
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Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething, parlamentoda yapılan güven oylamasını 2 oy farkla kaybetti.

Mart ayında Galler'in yeni Bölgesel Başbakanı seçilen Gething hakkında seçim kampanyası sürecinde aldığı tartışmalı bağışla ilgili parlamentoya verilen gensoru önergesi için milletvekilleri Galler Parlamentosu'nda (Senedd) oy kullandı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'in Bölgesel Başbakanı, 27'ye karşı 29 oyla meclisteki güven oylamasını kaybetti.

Oylama, bağlayıcı olmadığı için Gething'in istifası ya da görevden alınmasına ilişkin süreci tetiklemeyecek, ancak Galler liderinin otoritesini zayıflatabilir.

Seçim kampanyasına yapılan bağış tartışma konusu oldu

Galler'de çevreye zarar verdiği gerekçesiyle iki kez hüküm giymiş bir kişinin, Gething'in seçim kampanyasına yaptığı tartışmalı 200 bin sterlinlik bağış ülkede tartışma konusu olmuştu.

Gething, bağışların parti protokollerine uygun olarak yapıldığını belirterek, söz konusu bağışı iade etme çağrılarını reddetmişti.

Galler İşçi Partisi lideri Vaughan Gething, 20 Mart'ta mecliste yapılan oylamayla Galler Bölgesel Başbakanı seçilirken aynı zamanda Avrupa'nın ilk siyahi lideri olmuştu.

Zambiyalı bir anne ve Galli bir babanın oğlu olarak Zambiya'da doğdu

Galli bir baba ile Zambiyalı bir annenin çocuğu olarak 1974'te Zambiya'da doğan Gething'in ailesi 1976'da İngiltere'ye taşındı.

Çocukluğu İngiltere'nin Dorset bölgesi ve Galler'de geçen Gething, Aberystwyth ve Cardiff üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra avukatlık yaptı.

Gething, 17 yaşında katıldığı İşçi Partisinden İngiltere parlamentosuna girmek için 24 yaşında milletvekili adayı olduysa da seçimi kazanamadı.

Galler hükümetlerinde 2013 yılından bu yana bakanlık ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Gething, son olarak 2021'den bu yana Ekonomi Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA

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