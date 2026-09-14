Galler ve İskoçya liderlerinden Cardiff Anlaşması ile bağımsızlık mesajı - Son Dakika
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Galler ve İskoçya liderlerinden Cardiff Anlaşması ile bağımsızlık mesajı

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Galler Bölgesel Başbakanı Rhun ap Iorwerth ile İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Cardiff'te yoksulluk, hayat pahalılığı ve AB ile ilişkilerde işbirliğini öngören Cardiff Anlaşması'nı imzaladı. İki lider, ülkelerinin ilk kez bağımsızlık yanlısı hükümetlerce yönetildiğini savundu.

Galler Bölgesel Başbakanı Rhun AP Iorwerth, "İskoçya ve Galler, ilk kez bağımsız milletler olarak daha iyi işler başaracağına inanan iki hükümet tarafından yönetiliyor. Farklı anayasal yolculuklarımız var ancak ikimiz de kendi milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkının olduğu inancında birleşiyoruz." dedi.

AP Iorwerth ile İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Galler'in başkenti Cardiff'te yaptıkları ikili görüşmenin ardından yoksulluk, hayat pahalılığı, sürdürülebilir ekonomi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konularında birlikte çalışmayı öngören Cardiff Anlaşması'nın imza töreninde konuştu.

Galler'de bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru partisinin mayısta iktidara geldiğini hatırlatan AP Iorwerth, "İskoçya ve Galler, ilk kez bağımsız milletler olarak daha iyi işler başaracağına inanan iki hükümet tarafından yönetiliyor. Farklı anayasal yolculuklarımız var ancak ikimiz de kendi milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkının olduğu inancında birleşiyoruz." dedi.

İskoçya hükümetinin hayat pahalılığı ve çocuk yoksulluğuna çözüm amacıyla attığı adımları örnek alacaklarını söyleyen AP Iorwerth, Büyük Britanya ve İrlanda adalarındaki devletlerin güveninin önemine işaret etti.

AP Iorwerth, "Birleşik Krallık, mevcut haliyle adaletsiz ve sürdürülemez durumda. Galler ve İskoçya için adaleti sağlamak amacıyla her türlü baskıyı yapacağız." diye konuştu.

"Galler ve İskoçya, kendi kaderini tayin etmek isteyen hükümetlerce yönetiliyor"

Swinney de "Galler ve İskoçya'nın kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi siyasi geleceğini belirlemek isteyen hükümetlerce yönetildiği farklı bir siyasi durumun içindeyiz." dedi.

Cardiff Anlaşması'nın iki ülke yönetimlerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve öncelikli alanlarda ortak çalışabilmeleri için önemli olduğunun altını çizen Swinney, Birleşik Krallık hükümetiyle nasıl çalışılacağının da ele alınacağını söyledi.

Swinney, İskoçya ile Galler yönetimlerinin İç Pazar Yasası nedeniyle karar verme yetkilerinin ellerinden alındığını savunarak bu alanda birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Politika, Cardiff, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galler ve İskoçya liderlerinden Cardiff Anlaşması ile bağımsızlık mesajı - Son Dakika

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