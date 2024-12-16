Gambiya'da Jammeh için Özel Mahkeme Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gambiya'da Jammeh için Özel Mahkeme Kuruluyor

ECOWAS, eski Cumhurbaşkanı Jammeh'in suçları için özel mahkeme kurulmasını onayladı.

16.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in görevi sırasında işlendiği ileri sürülen suçların soruşturulması için özel bir mahkeme kurulmasına onay verdi.

Topluluk, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, Gambiya'da söz konusu mahkemenin kurulmasını kabul etti.

Mahkemede, Jammeh döneminde, 1996-2017 yıllarında işlendiği iddia edilen "işkence, keyfi gözaltı, cinsel istismar ve yargısız infaz" gibi suçlar soruşturulacak, ilgili kişiler yargılanacak.

Gambiya Adalet Bakanlığı, "Gambiya, bölge ve uluslararası toplum için önemli bir adım." olarak nitelendirdiği bu kararın "tarihi bir gelişme" olduğunu belirtti.

Yıllardır diktatörlük mağdurları için adalet çağrıları yapılan Gambiya'da, 2021'de Hakikat, Uzlaşma ve Onarım Komisyonu (TRRC) kurulmuş ve hükümete failleri yargılama çağrısında bulunulmuştu.

Jammeh'in hükümetinde İçişleri Bakanı görevinde bulunan Ousman Sonko, mayısta, İsviçre'de bir mahkeme tarafından "insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da bir mahkeme ise kasımda, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen vurucu tim ekibine mensup olmakla suçlanan Bai Lowe'ye müebbet hapis cezası vermişti.

Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yahya Jammeh, Batı Afrika, Politika, Gambiya, Güncel, Hukuk, Dünya, abuja, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da Jammeh için Özel Mahkeme Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gambiya'da Jammeh için Özel Mahkeme Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.