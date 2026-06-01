Gambiya'da Şiir Akşamı Düzenlendi

01.06.2026 19:19
Yunus Emre Enstitüsü, Gambiya'da uluslararası şiir akşamı ile kültürel diyaloğu güçlendirdi.

Gambiya'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Gelin Tanış Olalım: Uluslararası Şiir Akşamı" programı düzenlendi.

YEE Banjul Ofisi tarafından düzenlenen şiir programı, diplomatik misyon temsilcilerini, yazarları, sanatçıları, akademisyenleri ve öğrencileri şiirin evrensel dili etrafında buluşturdu.

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" dizelerinden ilhamla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden katılımcılar barış, dostluk ve ortak insanlık değerlerini konu alan şiirleri kendi dillerinde seslendirdi.

Programa, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'nın yanı sıra Banjul'daki farklı ülkelerin büyükelçileri, yabancı misyon temsilcileri, Gambiya Yazarlar Birliği üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Gambiyalı sanatçı Mariama Cham da Yunus Emre'nin ilahilerini seslendirerek programa renk kattı.

Programın açılışında konuşan YEE Banjul Ofisi Koordinatörü Talip Erdoğan, şiir ve müziğin farklı kültürleri ortak değerlerde buluşturma gücüne işaret etti.

Erdoğan, etkinliğin Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve barış çağrısını Gambiya'da yeniden yankılandırma amacı taşıdığını belirterek, farklı dil ve kültürlerden insanların aynı çatı altında bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programda, farklı kültürlerin şiir aracılığıyla bir araya gelmesi kültürlerarası diyaloğun güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlikte, şiirin sınırları aşan birleştirici gücü vurgulanırken Türkiye ile Gambiya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunuldu.

YEE Banjul Ofisi, Türkçe öğretimi, kültürel etkinlikler ve sanat programları aracılığıyla Türkiye ile Gambiya arasında kültürel köprüler kurmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

