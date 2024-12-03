Games for Change Türkiye Festivali, Oyunların Gücünü Keşfetmeye Davet Ediyor - Son Dakika
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Games for Change Türkiye Festivali, Oyunların Gücünü Keşfetmeye Davet Ediyor

Games for Change Türkiye Festivali, Oyunların Gücünü Keşfetmeye Davet Ediyor

7-8 Aralık tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan Games for Change Türkiye Festivali, oyunların eğitim, sağlık ve sosyal değişim üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamak için akademisyenler, oyun tutkunları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

03.12.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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EĞİTİM, sağlık, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda pozitif değişim yaratmak için oyunların gücünü kullanmayı hedefleyen Games for Change Türkiye Festivali, 7-8 Aralık tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye ayağını BUG Lab TEKMER'in organize ettiği etkinlik, oyun tutkunları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek.

Oyunlarla eğitim, sosyal, sanat ve kültürel alanlarda pozitif etkiler oluşturmayı amaçlayan Games for Change (G4C) Türkiye Festivali 7-8 Aralık tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılacak. 'Press Start for Change' temasıyla gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde, Beşiktaş'taki BAU Güney Kampüs'te seminerler düzenlenecek.

OYUNLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME VE BİREYSEL REFAHI ARTIRMA POTANSİYELİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLECEK

Uzman konuşmacılar, oyunların sağlık hizmetlerinde iyileştirme ve bireysel refahı artırma potansiyeli, toplumsal farkındalık yaratma ve sosyal değişimi desteklemedeki rolleri, eğitimde inovasyon ve etkileşimli öğrenme modelleri, çevresel farkındalık ve iklim krizi gibi konulara yaratıcı çözümler, oyunların kültürel, sosyal ve ekonomik yapılar üzerindeki dönüştürücü gücü gibi konularda bilgi verecek. Ayrıca oyunların tarih, anı ve değişim yaratmadaki etkilerinin ile çevresel farkındalık ve sosyal değişim yaratmada nasıl ilham verici bir rol oynayabileceği örneklerle anlatılacak.

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Games for Change Global Başkanı Susanna Pollack, BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve Games for Change Türkiye Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak'ın da konuşma yapacağı seminerde, ünlü oyun tasarımcısı Eric Zimmerman 'What Good is Game Design?' başlığıyla oyun tasarımının anlam yaratma gücü hakkında konuşacak.

İKİNCİ GÜNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü'nde gerçekleşecek olan festivalin ikinci gününde ise oyun tutkunlarının atölye çalışmaları yapılacak. Oyunların sosyal fayda, eğitim, sürdürülebilirlik ve yaratıcı tasarım konularındaki potansiyelini keşfetme fırsatı sunacak atölye çalışmalarının sabah oturumlarında, oyunların derin anlamlar ve güçlü duygusal bağlar yaratmadaki rolü, sürdürülebilirlik odaklı oyun tasarımının incelikleri ve edebiyat temalarının oyunlara nasıl uyarlanabileceği konuları ele alınacak. Öğleden sonra ise, eğitim sistemlerinin oyunlaştırma ile öğrenme için daha faydalı hale getirilmesi, oyun mekaniklerinin toplumsal sorunlara çözüm üretmek için kullanılması ve hikaye anlatıcılığının oyunlarla birleştirilerek empati ve farkındalık yaratması gibi yaratıcı başlıklar işlenecek.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Aralık, Son Dakika

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