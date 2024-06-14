Gana'da Doğal Gaz Yetersizliği Nedeniyle Üç Hafta Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Son Dakika
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Gana'da Doğal Gaz Yetersizliği Nedeniyle Üç Hafta Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Gana'da, Nijerya'dan alınan doğal gazın yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde üç hafta elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Ülkede elektrik sağlayan şirketler Gana Şebeke Şirketi (GRIDCo) ve Gana Elektrik Şirketi (ECG) tarafından ortak açıklama yayımlandı. Yıllardır sık sık elektrik kesintilerin yaşandığı Gana'da, elektrik talebi, kısmen hızlı kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle son 20 yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

14.06.2024 19:51
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Gana'da, Nijerya'dan alınan doğal gazın yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde üç hafta elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Ülkede elektrik sağlayan şirketler Gana Şebeke Şirketi (GRIDCo) ve Gana Elektrik Şirketi (ECG) tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, ülkenin Nijerya'dan aldığı doğal gazın yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde 3 hafta boyunca elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, "GRIDCo ve ECG olarak, mevcut kaynakları optimize etmek ve gaz arzındaki düşüşün tüketiciler üstündeki etkisinin asgari düzeyde olmasını sağlamak amacıyla enerji değer zincirindeki diğer paydaşlarla işbirliği yaptığımız konusunda kamuoyunu temin etmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Yıllardır sık sık elektrik kesintilerin yaşandığı Gana'da, elektrik talebi, kısmen hızlı kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle son 20 yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

Yüzlerce kişi, geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen elektrik kesintilerini başkent Akra'da protesto etmişti.

Kaynak: AA

Nijerya, Şebeke, Gana, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Doğal Gaz Yetersizliği Nedeniyle Üç Hafta Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Son Dakika

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