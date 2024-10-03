Gana'da İlk M Çiçeği Virüsü Vakası

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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bu yıl ilk kez bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin Western North vilayetine bağlı Bia bölgesinde bu yıl ilk kez bir kişide M çiçeği virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, hastanın 15 yaşında olduğu ve hayati tehlike taşımadığı belirtildi.

Ülke genelinde 230 şüpheli M çiçeği vakası olduğu kaydedilen açıklamada, bunların teyidi için testlerin sürdüğü ifade edildi.

Gana'da son teyitli M çiçeği vakası 2022'de görülmüştü.

?M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.