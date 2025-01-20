Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, ordu ile kaçak madenciler arasında yaşanan çatışmalarda 7 madencinin öldürüldüğü bildirildi.
Gana Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ashanti viyaletine bağlı Obuasi şehrinde, ordu ile kaçak madencilerin arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada, kaçak madencilerin askerlere karşı tapanca, pompalı tüfek, gaz tüpü, bıçak ve pala kullandığı, bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, askerlerin kendilerini koruma amaçlı girdiği çatışmada, 7 kaçak madencinin öldürüldüğü ifade edildi.
Öte yandan Gana Ulusal Küçük Ölçekli Madenciler Birliği Başkanı Kofi Adams olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olaylarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını ileri sürdü.
Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında yer alıyor. Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Gana'da Ordu ile Kaçak Madenciler Arasında Çatışma - Son Dakika
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