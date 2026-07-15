Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti vilayetindeki Kumasi-Akra kara yolunda yolcu taşıyan bir otobüs, yük kamyonuyla çarpıştı.
Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gana'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 18 Ölü - Son Dakika
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