Gana'da Seçim Gözlemcileri Gönderildi

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Afrika Birliği (AfB) ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), Gana'da 7 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve genel seçimleri izlemek üzere 79 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in, Gana'daki seçimleri gözlemlemek için eski Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde liderliğinde 62 kişilik ekip gönderdiği kaydedildi.

Commonwealth'ten yapılan açıklamada da eski Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi liderliğindeki 17 gözlemcinin seçimlerde görev yapmak üzere Gana'ya gittiği belirtildi.

Masisi, Gana'nın başkenti Akra'da yaptığı açıklamada, ülkenin demokrasi deneyimi ve yıllardır süregelen siyasi istikrarının, Batı Afrika bölgesinde istikrar sağlayıcı rol oynadığını ifade etti.

Seçim gözlemcilerinin ülkenin farklı bölgelerinde görev yapacaklarını aktaran Masisi, "Seçimlerin barışçıl ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi, Gana'nın bölgedeki istikrarlı demokrasi olarak itibarını güçlendirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gana'daki cumhurbaşkanı ve genel seçimler için 106 gözlemci göndermişti.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Gana'da, seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için 13 aday yarışacak.

Ülkede 7 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerde 18,7 milyondan fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.