Gana, Güney Afrika\'dan vatandaşlarını tahliye etti

Gana hükümeti, Güney Afrika'da yeniden artan yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle yaklaşık 1000 vatandaşını tahliye ederek ülkeye getirdi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika'dan tahliye edilen yaklaşık 1000 Ganalının ülkeye ulaştığını belirtti.

Tahliye edilen vatandaşların başkent Akra'da yetkililer tarafından karşılandığını belirten Ablakwa, hükümetin hiçbir Ganalıyı tehlikeli koşullarda yalnız bırakmadığını ifade etti.

Ablakwa, tahliye edilen vatandaşların topluma yeniden entegrasyonunun sağlanacağını, kendilerine tıbbi ve psikososyal destek sunulacağını kaydetti.

Güney Afrika'da mülklerini ve iş yerlerini geride bırakmak zorunda kalan vatandaşlar için tazminat girişimlerinde bulunacaklarını belirten Ablakwa, çalışabilecek durumda olanlara istihdam imkanları sağlanması için özel sektörle işbirliği yürütüldüğünü aktardı.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak yabancı uyruklulara ülke yasalarına saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.