Gana, Katar'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
Gana, Katar'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

16.03.2026 13:43
Gana, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Katar'daki vatandaşlarını tahliye hazırlığında.

Gana hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumuna ilişkin artan endişeler nedeniyle Katar'da yaşayan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlık başlattı.

Gana'nın Doha Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki gelişen güvenlik durumuna karşı önleyici tedbirler kapsamında Ganalıların ülkelerine tahliye edilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu duyurunun, 6 Mart'ta Katar'daki Gana vatandaşlarına yapılan "güvenlik" uyarısının ardından geldiği aktarıldı.

Planlanan tahliyenin, yalnızca Katar'dan Gana'ya tek yönlü olarak gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, bu süreçten yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini gecikmeden bildirmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu adımın, bölgedeki güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı Gana vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana, Katar'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gana, Katar'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
