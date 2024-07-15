Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakası tespit edildi - Son Dakika
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Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakası tespit edildi

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, Eastern vilayetine bağlı bazı bölgelerinde 9 kişide dang humması vakasının görüldüğünü açıkladı. Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir hastalıktır. Vakalar genellikle yağış dönemlerinde artış göstermektedir. Bilim insanları, sıcaklık ve yağışın artmasıyla sivrisineklerin çoğalabileceği uyarısında bulunmaktadır.

15.07.2024 16:35
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı bazı bölgelerinde 9 kişide dang humması vakasının görüldüğünü belirtti.

Kuma-Aboagye, bu vakaların başta sıtma sanıldığını ancak yapılan dang humması testinin pozitif çıktığını aktardı.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Gana, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakası tespit edildi - Son Dakika

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