Gana parlamentosu borç nedeniyle karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Gana parlamentosu borç nedeniyle karanlığa gömüldü

Gana Elektrik Şirketi (ECG), 1.8 milyon dolarlık borcu nedeniyle parlamentonun elektriğini kesince Gana parlamentosu karanlığa gömüldü. Elektrik kesintisi sırasında mahsur kalan milletvekilleri sloganlar attı. Jeneratör devreye girdikten sonra parlamentoya yeniden elektrik sağlandı.

01.03.2024 22:55  Güncelleme: 23:02
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- Gana parlamentosu borç nedeniyle karanlığa gömüldü

AKRA - Gana Elektrik Şirketi (ECG), 1.8 milyon dolarlık borcu nedeniyle parlamentonun elektriğini kesince parlamento binası karanlığa gömüldü.

Gana parlamentosu, 1.8 milyon dolarlık borcu nedeniyle elektriksiz kaldı. Gana parlamentosu, Gana Elektrik Şirketi'nin ödenmeyen borç nedeniyle elektriği kesmesi sonucu karanlığa gömüldü. Elektrik kesintinin ardından parlamentoda bulunan milletvekilleri yerel dilde sloganlar attı. Gana Devlet Başkanının Ulusa Sesleniş konuşması tartışıldığı sırada yaşanan kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalanlar oldu. Jeneratörün devreye girmesiyle parlamentoya yeniden elektrik sağlandı.

Gana Elektrik Şirketi İletişim Direktörü William Boateng Boateng, parlamentonun borcu nedeniyle böyle bir karar alındığını, kalan borcun bir hafta içinde ödeneceği taahhüdünde bulunulmasının ardından parlamentoya elektrik sağlandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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