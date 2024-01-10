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Ganalı Şef Failatu Abdul-Razak, 227 Saatlik Yemek Pişirme Maratonuyla Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Ganalı Şef Failatu Abdul-Razak, 227 Saatlik Yemek Pişirme Maratonuyla Dünya Rekoru Kırdı

Halk arasında 'Şef Faila' olarak bilinen Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, Gana'nın Tamale şehrinde 227 saat boyunca yemek pişirerek yeni bir dünya rekoru kırdı. Başlangıçta 5 Ocak'ta sonlandıracağını duyuran Abdul-Razak, enerjisiyle işi 10 Ocak'a kadar sürdürdü. Yaptığı yemeklerin çoğunu yoksul ve evsiz kişilere dağıtan şef, aynı zamanda İrlandalı şef Alan Fisher'in rekorunu da geride bıraktı.

Ganalı Şef Failatu Abdul-Razak, 227 Saatlik Yemek Pişirme Maratonuyla Dünya Rekoru Kırdı
10.01.2024 - 19:29,  Güncelleme: 19:32
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Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru kırdı.

Halk arasında "Şef Faila" olarak bilinen Abdul-Razak, Gana'nın kuzeyindeki Tamale şehrinde 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 227 saat sürdürerek yeni bir rekora imza attı.

Abdul-Razak, 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirmeyi 5 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş ancak enerji dolu olduğu gerekçesiyle işi 10 Ocak'a kadar devam ettirdi.

Abdul-Razak, pişirdiği yemeklerin büyük kısmını yoksul, evsiz kişiler ile yetimhanelere dağıttı.

Şef Abdul-Razak, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ganalı Şef Failatu Abdul-Razak, 227 Saatlik Yemek Pişirme Maratonuyla Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika


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