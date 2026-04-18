Gannuşi'den Ulusal Diyalog Çağrısı

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, cezaevinden gönderdiği mesajında, Tunus'un karşı karşıya olduğu krizlerin aşılması için "kimsenin dışlanmadığı bir ulusal diyalog" çağrısında bulundu.

Gannuşi'nin, başkentteki Mornegiyye Cezaevi'nden kaleme aldığı ve sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı, gözaltına alınmasının 3. yılı dolayısıyla yayımlandı.

Açıklamasında, ülkenin derinleşen siyasi ve ekonomik sorunlarına işaret eden Gannuşi, "Hiçbir kesimi dışlamayan, kapsayıcı bir diyalogla ulusal bir çözüm yaklaşımı üzerinde uzlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gannuşi, tutuklanmasına gerekçe gösterilen konuşmasının "uyarı ve nasihat amacı taşıdığını" belirterek, söz konusu sürecin daha sonra "komplo planı" şeklinde nitelendirildiğini ve bu nedenle yargılandığını söyledi.

Tutukluluğunun "siyasi bir karar" olduğunu vurgulayan Gannuşi, hakkında yeni davalar açılmaya devam ettiğini ve verilen hükümlerin sürdüğünü kaydetti.

Yargı sürecine yönelik eleştirilerini yineleyen Gannuşi, adil yargılanma güvencelerinin bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma ve duruşmaları boykot ettiğini vurguladı.

Tunus'ta bir mahkeme, son olarak Gannuşi ve Nahda Hareketi'nden 3 isim hakkında kamuoyunda "Ramazan buluşması" olarak bilinen dava kapsamında 20 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, ardından "kamu düzenine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Daha önce de çeşitli davalarda hapis cezaları alan Gannuşi hakkında, "devlet güvenliğine karşı komplo" ve "yabancı finansman" gibi suçlamalar kapsamında verilen cezalar yargı süreçlerinde artırılmıştı.

Tunus makamları, ülkede gözaltına alınan kişilerin "siyasi değil cezai suçlamalarla" yargılandığını savunurken, muhalefet ve bazı insan hakları kuruluşları ise davaların "siyasi nitelik taşıdığı" görüşünü dile getiriyor.