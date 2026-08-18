Raşid el-Gannuşi hastaneden cezaevine gönderildi

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 29 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Mornagiye Sivil Cezaevi'ne gönderildi.

Gannuşi'nin savunma heyeti tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin 29 Temmuz'dan bu yana hastanede bulunduğu ve bu süre boyunca "tamamen tecrit edildiği" belirtildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin yaklaşık üç hafta boyunca avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmediği, diğer tutukluların erişebildiği imkanlarla gündemi takip etmesinin de engellendiği ifade edildi.

Savunma heyetinin Gannuşi'yi ziyaret etmek ve sağlık durumundan emin olmak amacıyla defalarca yaptığı başvuruların da sonuçsuz kaldığı aktarılan açıklamada, devam eden tecrit ve temel haklardan mahrum bırakılmasının ardından Gannuşi'nin 5 gün süreyle açlık ve ilaç grevine girdiği kaydedildi.

Gannuşi'nin, sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevini sonlandırdığı hatırlatılan açıklamada, hastanede geçirdiği sürenin ardından dün akşam Mornagiye Cezaevi'ne geri gönderildiği bildirildi.

Savunma heyetinden "hukuka aykırılık" suçlaması

Savunma heyeti, Gannuşi'nin avukatları ve ailesiyle iletişim kurmasının engellenmesinin yanı sıra tutuklulara tanınan diğer haklardan mahrum bırakılmasının "fiziksel ve psikolojik bir eziyet" teşkil ettiğini vurguladı.

Söz konusu uygulamaların Tunus hukukuna ve ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların mahpuslara ilişkin güvence ve hükümlerine aykırı olduğunu belirten heyet, yaşanan ihlallerden ilgili makamları hukuken sorumlu tuttu.

Savunma heyeti, yaşananların Gannuşi'nin sağlığı açısından yol açabileceği tüm zararlardan da ilgili makamların sorumlu olduğunu belirterek, "gerekli tüm hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tuttuğunu" bildirdi.

Tunus'ta 2023'ten bu yana tutuklu bulunan 85 yaşındaki Gannuşi, aralarında "devlete karşı komplo" ve "terörizm" suçlamalarının da bulunduğu çeşitli davalar kapsamında yargılanıyor. Gannuşi ve savunma heyeti ise hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu belirterek reddediyor.