Gannuşi'nin Fikirlerine İhtiyaç Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gannuşi'nin Fikirlerine İhtiyaç Var

10.05.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, İslam dünyasındaki krizlerin aşılması için uzlaşı ve birlik gerektiğini vurguladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasının üçüncü yılında uzmanlar, İslam dünyasında yaşanan krizlerin aşılmasının "uzlaşı" ve "birlik" ile mümkün olacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, İslam dünyasının Gannuşi'nin fikirlerine ihtiyaç duyduğunu, onun siyasi ve fikri tecrübesinin İslam coğrafyasındaki bölünmüşlükleri aşmada bir model teşkil edebileceğini söyledi.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi, İslam dünyasında siyasi, ideolojik ve etnik açıdan ciddi ayrışmalar yaşandığını belirterek, çözümün karşılıklı saygıya dayalı bir uzlaşı modeli olduğunu söyledi.

Şuaybi, "Farklı akımlar arasında karşılıklı saygı ve ötekini kabul temelinde bir uzlaşı inşa edebiliriz. Bu sayede her birimiz kendi özgünlüğünü korurken, ümmet güçlerini birleştirerek medeniyetini yeniden inşa etmeye yönelebilir." dedi.

İslam dünyasındaki mevcut çatışmaların doğal olmadığını belirten Şuaybi, "Bizi birleştiren unsurlar çok büyük ve fazla. Bugün birbirimizden ayrılmaya, savaşmaya veya birbirimizi düşman ilan etmeye hakkımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Gannuşi'nin fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Katar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankiti, Gannuşi'nin fikirlerinin geniş kitleleri birleştirme potansiyeline dikkati çekti.

Şankiti, şu ifadeleri kullandı:

"Gannuşi, farklı mezheplerden, meşreplerden, fikirlerden ve siyasi ekollerden gelen ümmetin tüm unsurlarını kapsayan geniş bir blok inşa etmeye dayalı fikirler sunuyor; buna bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

Şankiti, Gannuşi'nin sunduğu uzlaşı kültürünün yerel sınırları aşması gerektiğini belirterek, "Bu fikirleri tüm ümmet düzeyinde bir uzlaşı zemini olarak görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Düşmanlarımız, çatışmalarımızda hareket ediyor"

Katar Üniversitesi'nden akademisyen Ahmed Abdunnebi ise Gannuşi'nin uzlaşı yaklaşımının demokratik özgürlüklerle bağını ele alarak, birlik için "ortak akıl" çağrısı yaptı.

Abdunnebi, "Uzlaşı fikri onun için sadece iktidara geldiğinde başvurduğu bir yöntem değil, henüz muhalefetteyken savunduğu köklü bir düşüncedir. Gannuşi, özgürlüklerimizi ortak bir zeminde nasıl buluşturabileceğimizi savunur." dedi.

İslam dünyasının mezhepsel ve fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak ortak paydada buluşması gerektiğini vurgulayan Abdunnebi, şunları kaydetti:

"Düşmanlarımız bizim oluşturduğumuz boşluklarda, ihtilaflarımızda ve çatışmalarımızda hareket ediyor. Birleşmemiz için dar kalıpları aşan çok daha geniş bir akla sahip olmamız gerekir. Asıl düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak istiyorsak aramızdaki bu çatışmayı sürdüremeyiz."

Gannuşi'nin tutuklanması

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023'te evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, daha sonra "şiddet ve düzensizliğe teşvik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta mahkeme son olarak nisan ayında görülen ve kamuoyunda "ramazan sohbeti" olarak bilinen dava kapsamında Gannuşi için 20 yıl hapis kararı vermişti.

Ayrıca farklı davalarda da hakkında çeşitli hapis cezaları bulunan Gannuşi'nin, "devlet güvenliğine karşı komplo" suçlamasıyla verilen cezası da temyiz aşamasında artırılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Fikirlerine İhtiyaç Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:37:33. #7.12#
SON DAKİKA: Gannuşi'nin Fikirlerine İhtiyaç Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.